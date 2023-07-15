На півдні України оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи

Про вибухи повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що два вибухи пролунали близько 01:25.

На той момент, за даними Мапи тривог, в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях була оголошена повітряна небезпека.

У телеграмі Повітряних сил ЗСУ йдеться, що у цих областях можлива ворожа атака "шахедами" та балістичними ракетами.