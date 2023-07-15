На півдні України оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи
В ніч на 15 липня у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу, у Запоріжжі пролунали вибухи
Про вибухи повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що два вибухи пролунали близько 01:25.
На той момент, за даними Мапи тривог, в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях була оголошена повітряна небезпека.
У телеграмі Повітряних сил ЗСУ йдеться, що у цих областях можлива ворожа атака "шахедами" та балістичними ракетами.
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