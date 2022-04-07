Через санкції Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті
В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях
Про це повідомляє пресслужба уряду Білорусі.
Таке рішення було прийнято через санкції, які ввели "недружні" країни.
"Виконання своїх зобов'язань з погашення основного боргу і відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, Республіка Білорусь буде здійснювати в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу", – йдеться в повідомленні.
Додають, що це вимушений захід, оскільки після введення санкцій Білорусь обмежена в розрахунках із західними кредиторами в доларах і євро.
- Нагадаємо, партнерська компанія міністерства цифрової трансформації України Українська ІТ-компанія YouControl запустила міжнародний інструмент "RuAssets", який допоможе перевірити, які світові компанії мають приховані зв'язки з російськими та білоруськими активами, особами чи бізнесом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе