Через санкції Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті

Про це повідомляє пресслужба уряду Білорусі.



Таке рішення було прийнято через санкції, які ввели "недружні" країни.



"Виконання своїх зобов'язань з погашення основного боргу і відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, Республіка Білорусь буде здійснювати в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу", – йдеться в повідомленні.



Додають, що це вимушений захід, оскільки після введення санкцій Білорусь обмежена в розрахунках із західними кредиторами в доларах і євро.

Нагадаємо, партнерська компанія міністерства цифрової трансформації України Українська ІТ-компанія YouControl запустила міжнародний інструмент "RuAssets", який допоможе перевірити, які світові компанії мають приховані зв'язки з російськими та білоруськими активами, особами чи бізнесом.