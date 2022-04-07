Мінцифра створила сервіс, який виявляє приховані економічні зв'язки з РФ

Про це повідомляє Мінцифра.

Сервіс містить:

- повний список російських та білоруських політичних діячів із понад 100 джерел;

- дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи;

- інформацію про юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;

- реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ про пов’язаність із воєнними терористами та пропагандистами;

- щоденно оновлюються дані відповідно до змін у реєстрах і списках.

Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів сервіс є безоплатним.

"Чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці таким бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України", - зазначають у Мінцифри.

Що перейти на сайт, нажміть тут.

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