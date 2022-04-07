Мінцифра створила сервіс, який виявляє приховані економічні зв'язки з РФ
Партнерська компанія міністерства цифрової трансформації України Українська ІТ-компанія YouControl запустила міжнародний інструмент "ruassets", який допоможе перевірити, які світові компанії мають приховані зв'язки з російськими та білоруськими активами, особами чи бізнесом
Про це повідомляє Мінцифра.
Сервіс містить:
- повний список російських та білоруських політичних діячів із понад 100 джерел;
- дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи;
- інформацію про юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;
- реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ про пов’язаність із воєнними терористами та пропагандистами;
- щоденно оновлюються дані відповідно до змін у реєстрах і списках.
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів сервіс є безоплатним.
"Чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці таким бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України", - зазначають у Мінцифри.
Що перейти на сайт, нажміть тут.
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