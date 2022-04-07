Відтепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.



"Серця українців сколихнули звірства ворога на Київщині. Кожен причетний до геноциду має бути знайдений та покараний. Тому ми запускаємо новий розділ у чатботі "єВорог" – повідомте про живих катів та вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі", – йдеться у повідомленні.



Щоб повідомити про вбивць потрібно перейти у "єВорог" із головного екрана "Дії" або за посиланням. Авторизуватись в боті через "Дію". Натиснути "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі". Вибрати місто та надіслати всю інформацію: геолокацію, фото, відео й опис.В описі потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові загарбника, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).



"Ваша інформація допоможе зробити "відомими" на весь світ тих, які чинили геноцид українців. Пишіть у "єВорог", щоб перетворити життя кожного з них на пекло. Вони ніколи не змиють кров зі своїх рук. Вони за це заплатять", - наголосили в Центрі.

На початку березня у Мінцифри створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.