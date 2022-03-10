єВорог: Мінцифри створили чатбот для попередження ЗСУ про позиції ворога
У Мінцифри створили чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
"Усі дані ми оперативно перевіряємо та передаємо в ЗСУ. Це допоможе Штабу Збройних Сил України відстежувати пересування окупанта та швидко дати гідну відсіч", – зазначають у відомстві.
Як скористатися послугою єВорог:
- Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram.
- Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку Дія
- Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів
- Надішліть фото чи відео
- Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога
- Опишіть детальніше те, що ви побачили
- Раніше повідомляли, що Мінцифри опублікувало дев'ять чатботів, котрі дозволять подолати російських окупантів і надати допомогу собі чи близьким людям під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.94
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.39
- Актуальне
- Важливе