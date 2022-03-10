єВорог: Мінцифри створили чатбот для попередження ЗСУ про позиції ворога

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.



"Усі дані ми оперативно перевіряємо та передаємо в ЗСУ. Це допоможе Штабу Збройних Сил України відстежувати пересування окупанта та швидко дати гідну відсіч", – зазначають у відомстві.



Як скористатися послугою єВорог:

Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку Дія Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів Надішліть фото чи відео Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога Опишіть детальніше те, що ви побачили

Раніше повідомляли, що Мінцифри опублікувало дев'ять чатботів, котрі дозволять подолати російських окупантів і надати допомогу собі чи близьким людям під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Зазначають, що ці прості кроки допоможуть українській армії подолати ворога.