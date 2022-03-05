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Мінцифри оприлюднило перелік чатботів для боротьби з окупантами й допомоги собі та близьким
Мінцифри опублікувало дев'ять чатботів, котрі дозволять подолати російських окупантів і надати допомогу собі чи близьким людям під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про йдеться в телеґрам-каналі Мініцифри.
- Готовий до всього. Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та діяти в кризовій ситуації @Hotovyi_do_vsioho_bot
- Джгут 2.0. Перша допомога. У ньому йдеться про те, що робити, якщо ви не знаєте чи не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця. Також чатбот дає інші поради з першої медичної допомоги.
- SaveUA. За допомогою цього чатбота можна знайти у своїй області волонтерів або запропонувати власну допомогу. Крім того, він підкаже, де шукати продукти харчування, транспорт, паливо, прихисток тощо.
- STOP Russian War. Боту потрібно повідомляти про пересування техніки окупантів.
- StopRussia. Чатбот дозволяє заблокувати телеґрам-канали, ютуб-канали, фейсбук-групи, інстаґрам-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
- Народний месник. Сюди можна повідомляти про ворожі мітки на українських дорогах і пересування окупантів.
- Нам по дорозі. Бот допоможе знайти авто для евакуації та попутників, якщо немає чим їхати.
- Прихисти українців. Чатбот дозволяє знайти притулок або надати його тим, хто цього потребує.
- Турботник. Чатбот цілодобово допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи.
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