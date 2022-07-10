Через санкції росіяни повертаються до музики й фільмів на дисках
В Росії з початку 2022 року зросли продажі Blu-ray-плеєрів та дисків до них
Про це повідомив російський портал Rozetked з посиланням на дані гравців ринку.
Росіяни в 2022 році вп'ятеро частіше порівняно з минулорічними показниками купують Blu-ray-плеєри та дисків до них на Ozon, на Wildberries - удвічі.
Загалом в січні-червні цього року в Росії зросли продажі DVD і Blu-ray-дисків майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021-го, свідчать дані російського "М.Відео - Ельдорадо".
Інтернет-магазин Ozon фіксує зростання попиту на DVD-диски з фільмами на 36%, з музикою - на 55%, повідомляє російський портал.
Аналітики пояснюють, що така тенденція - наслідок впливу санкцій та виходу західних компаній з роійського ринку. Так, на думку гендиректора російської компанії TelecomDaily Дениса Кускова, купуючи диски, росіяни намагаються отримати доступ до контенту, що став недоступний через санкції.
Нагадаємо, Канада запровадить додаткові санкції проти РФ.
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