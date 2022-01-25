Через сильний снігопад у Греції заблоковані тисячі машин

Про це повідомляє Protothema.



На допомогу водіям, чиї машини застрягли в снігу, прибули рятувальники. За ніч було евакуйовано близько 3,5 тисячі осіб.



Поліція, армія, пожежна команда, цивільний захист діяли всю ніч і змогли евакуювати близько 1,8 тис. автомобілів. Ще 1,2 тис. автомобілів все ще перебувають там. За ніч було перевезено 3 000-3 500 осіб. Рятувальники роздавали людям ковдри, воду та їжу. Ходили приміські електрички, які постійно забирали людей від виходів із автомагістралі, щоб доставити їх до аеропорту”, - повідомив речник грецького уряду Янніс Іконому.



Деякі водії перебувають на трасі близько 12 годин. На трасі спостерігаються багатокілометрові пробки. Видання відзначає, що снігопад продовжується.



У понеділок, 24 січня, Грецію накрив циклон "Елпіс", що приніс із собою рясні снігопади та різке зниження температури. Вівторок у країні оголосили вихідним днем.



Нагадаємо, через снігопад турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула.