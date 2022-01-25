Через сильний снігопад у Греції заблоковані тисячі машин
Через потужний снігопад близько чотирьох тисяч водіїв опинилися заблокованими на платній автотрасі "Аттики Одос", яка проходить по півночі Афін та йде до столичного міжнародного аеропорту
Про це повідомляє Protothema.
На допомогу водіям, чиї машини застрягли в снігу, прибули рятувальники. За ніч було евакуйовано близько 3,5 тисячі осіб.
Поліція, армія, пожежна команда, цивільний захист діяли всю ніч і змогли евакуювати близько 1,8 тис. автомобілів. Ще 1,2 тис. автомобілів все ще перебувають там. За ніч було перевезено 3 000-3 500 осіб. Рятувальники роздавали людям ковдри, воду та їжу. Ходили приміські електрички, які постійно забирали людей від виходів із автомагістралі, щоб доставити їх до аеропорту”, - повідомив речник грецького уряду Янніс Іконому.
Деякі водії перебувають на трасі близько 12 годин. На трасі спостерігаються багатокілометрові пробки. Видання відзначає, що снігопад продовжується.
У понеділок, 24 січня, Грецію накрив циклон "Елпіс", що приніс із собою рясні снігопади та різке зниження температури. Вівторок у країні оголосили вихідним днем.
- Нагадаємо, через снігопад турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула.
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