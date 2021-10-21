Через Третьякову і російський газ: Арахамія і Рабінович посперечалися в прямому ефірі

Про це пише НВ.



Згідно з повідомленням, Рабінович звинуватив представницю Слуги народу Галину Третьякову в тому, що вона розробила законопроєкт про евтаназію, і казав, що влада "без узгодження з парламентом вклала ковідні кошти в дороги". Також він розкритикував партію за те, що Третьякова залишається головою комітету.



"Цей політичний союз (ОПЗЖ - ред.) каже - давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по сто доларів і всі заживемо добре...", - відповів Арахамія.



Рабінович на це заявив, що "нічого не потрібно продавати, а ви не в змозі це зробити... Вам треба взяти дорогий газ у американців".



Арахамія заявив також, що йому соромно заходити до парламенту, коли особа, обвинувачена у державній зраді (голова ОПЗЖ Віктор Медведчук - ред.) вважається його колегою. Рабінович же у відповідь звинуватив його і правоохоронну систему в брехні і заявив, що "ви в суді не можете нічого довести".



Зазначимо, скандал навколо голови Третьякової почався після того, як вона, коментуючи смерть нардепа Антона Полякова, написала у чаті "Слуг народу", що, на її думку, це "мінус один ворог" і "тому все добре", зазначивши, що розслідування має бути. Пізніше нардепка зазначила, що не раділа смерті Полякова.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb