Через участь росіян та білорусів: у Франції скасували етап Кубка світу з фехтування
Федерація з фехтування Франції (FFE) оголосила, що скасовує Challenge Monal - щорічне змагання з фехтування серед чоловіків. Причиною назвали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасувати заборону на участь російських і білоруських спортсменів
Про це ідеться у заяві FFE.
"У зв'язку з неможливістю виконати вимоги Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо прийому російських і білоруських спортсменів, французька Федерація фехтування з жалем повідомляє про скасування Challenge Monal у 2023 році", - ідеться у повідомленні.
Турнір Challenge Monal мав відбутися з 19 по 21 травня у Сен-Мор-де-Фоссе.
Раніше з такої ж причини про відмову проводити у себе етап Кубка світу на рапірах серед жінок оголосила Федерація фехтування Німеччини.
- 10 березня Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
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