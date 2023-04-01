Про це ідеться у заяві FFE.

"У зв'язку з неможливістю виконати вимоги Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо прийому російських і білоруських спортсменів, французька Федерація фехтування з жалем повідомляє про скасування Challenge Monal у 2023 році", - ідеться у повідомленні.

Турнір Challenge Monal мав відбутися з 19 по 21 травня у Сен-Мор-де-Фоссе.

Раніше з такої ж причини про відмову проводити у себе етап Кубка світу на рапірах серед жінок оголосила Федерація фехтування Німеччини.