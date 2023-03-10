Росіян і білорусів допустять на міжнародні змагання з фехтування
Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань
Про це повідомляє Inside The Games.
Сьогодні, 10 березня, відбувся позачерговий конгрес Міжнародної федерації фехтування, де і було ухвалено рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
Згідно з рішенням, спортсмени з РФ та РБ зможуть змагатися згідно з "умовами нейтральності та індивідуальним допуском".
За таке рішення проголосували 89 членів МФФ. Проти - 46.
- До початку повномасштабного вторгнення посаду президента Міжнародної федерації фехтування займав росіянин Алішер Усманов. Наразі ця посада залишається вакантною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.89
-
EUR
Купівля 39.85Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе