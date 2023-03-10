Росіян і білорусів допустять на міжнародні змагання з фехтування

Про це повідомляє Inside The Games.

Сьогодні, 10 березня, відбувся позачерговий конгрес Міжнародної федерації фехтування, де і було ухвалено рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Згідно з рішенням, спортсмени з РФ та РБ зможуть змагатися згідно з "умовами нейтральності та індивідуальним допуском".

За таке рішення проголосували 89 членів МФФ. Проти - 46.