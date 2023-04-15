Через весняне водопілля на півночі України підтоплено 500 домогосподарств

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що зараз гідрологічна ситуація контрольована, проте підтопленими залишаються близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальниками з початку робіт:

підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування;

перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. осіб;

відкачано близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

Також зазначається, що для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях залучили мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.