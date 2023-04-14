На Київщині підтопило село через підвищення рівня води у Десні
Село Погреби, що на Київщині, підтопило через підвищення рівня води в річці Десна: рятувальники евакуюють деякі сім'ї
Про це поінформувала пресслужба ДСНС.
Через підняття річки Десна у Броварському районі Київщини підтоплено село Погреби: у воді опинилися понад 10 присадибних ділянок.
"Рятувальники евакуювали сім’ї в складі двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі", - зазначили в ДСНС.
- Нагадаємо, також 14 квітня тимчасову переправу до селища Іванків розмило водою. Напередодні у Вишгородському районі Київщини розмило дамбу.
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