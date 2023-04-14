На Київщині підтопило село через підвищення рівня води у Десні

Про це поінформувала пресслужба ДСНС.

Через підняття річки Десна у Броварському районі Київщини підтоплено село Погреби: у воді опинилися понад 10 присадибних ділянок.

"Рятувальники евакуювали сім’ї в складі двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі", - зазначили в ДСНС.