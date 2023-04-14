У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу

Про це повідомили в telegram-каналі генерала Андрія Нєбитова.

"Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що зараз об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

Напередодні у селищі Іванків внаслідок тривалих дощів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць.