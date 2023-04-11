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Як і коли відбуватимуться Великодні богослужіння в Києві

11 квітня, 2023 вiвторок
15:36
Суспільство Великодні богослужіння в Києві

У Великодні свята в столиці зберігається комендантська година з 00:00 до 05:00. Заплановані молебні у 163-х спорудах, а вночі лише онлайн

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Пресслужба закликає українців надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн.

Міська влада звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити масові молебні та забезпечити трансляції на телеканалах та в інтернеті.

Храми та собори будуть відкриті для вечірніх та ранкових богослужінь 15 та 16 квітня. Для усіх вірян у Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах. 

15 квітня проводитимуть з 15:00 до 23:00, а 16 квітня - з 05:00 до 18:00. 

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

"Ще раз наполегливо прошу киян та гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточення на небезпеку. Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити й в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу", - сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Під час комендантської години, із 00:00 до 05:00, у храмах та соборах можуть перебувати лише священнослужителі.

"Під час святкування Воскресіння Господнього у столиці Україні будуть залучені усі необхідні заходи безпеки. Так, для підтримання правопорядку Національна поліція України залучить понад 1000 поліцейських та близько 120 представників ДФТГ. Разом із патрульною поліцією вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", - наголосив Попко.

Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть співробітники муніципальної охорони столиці.

Довідково. Цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня.

  • 9 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем. Також головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний долучився до привітань. 
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