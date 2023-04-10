Про це інформує Наталка Діденко.

11 квітня буде незвичним, бо найпрохолоднішою очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою. Там завтра протягом дня лише +9...+12°C, хіба в Криму та Приазов'ї до +14°C.

На решті території України вдень у вівторок +12...+16°C, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9...+12°C.

Дощі завтра пройдуть у південній частині, ввечері 11 квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів.

У Києві 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15°C. Дощу не буде. А вже у ніч на 12 квітня насуне дощова хмара.

На Великдень в Україні вночі очікується +5...+9°C. Вдень 16 квітня передбачається +9...+12°C. Дощі більш ймовірні тільки в західних областях.