Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень східного обряду
У вівторок, 10 квітня, в Україні буде сонячна погода, окрім південних областей, там очікують дощі, які ввечері захоплять центральну частину
Про це інформує Наталка Діденко.
11 квітня буде незвичним, бо найпрохолоднішою очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою. Там завтра протягом дня лише +9...+12°C, хіба в Криму та Приазов'ї до +14°C.
На решті території України вдень у вівторок +12...+16°C, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9...+12°C.
Дощі завтра пройдуть у південній частині, ввечері 11 квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів.
У Києві 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15°C. Дощу не буде. А вже у ніч на 12 квітня насуне дощова хмара.
На Великдень в Україні вночі очікується +5...+9°C. Вдень 16 квітня передбачається +9...+12°C. Дощі більш ймовірні тільки в західних областях.
- У Великодню ніч, 16 квітня, комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00, служби проходитимуть онлайн та транслюватимуться по телебаченню, а святкові кошики можна буде посвятити зранку.
- У Херсонській області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.
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