Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звернула увагу, що наприкінці червня російська агенція з Далекого Сходу опублікувала відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії східного військового округу звертаються до місцевого політика з проханням повернути їхніх чоловіків додому з України. Одна з жінок заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади психічно і фізично виснажений, оскільки з 24 лютого 2022 року несе активне бойове чергування.

"Відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах, ймовірно, є однією з найбільших проблем з персоналом, які міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", - дійшли висновку в британській розвідці.

10 липня українська розвідка повідомила, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію.

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