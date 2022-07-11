Через відсутність ротації на Донбасі окупанти виснажені фізично та психологічно, - британська розвідка
Російським військовим в Україні бракує резервів, через що деякі підрозділи вимушені брати участь у бойових діях без ротації з 24 лютого
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звернула увагу, що наприкінці червня російська агенція з Далекого Сходу опублікувала відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії східного військового округу звертаються до місцевого політика з проханням повернути їхніх чоловіків додому з України. Одна з жінок заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади психічно і фізично виснажений, оскільки з 24 лютого 2022 року несе активне бойове чергування.
"Відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах, ймовірно, є однією з найбільших проблем з персоналом, які міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 10 липня українська розвідка повідомила, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію.
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