Через ворожі обстрілі на Донеччині 8 травня загинуло 4 мирних мешканців, ще 8 дістали поранення
Щонайменше четверо мирних мешканця загинули на Донеччині 8 травня через російські обстріли, а кількість жертв у Маріуполі та Волновасі залишається невідомою
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"Росія вбиває цивільних! За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі. Ще 8 людей через обстріли дістали поранення", – вказав він.
Ще шестеро поранених прибули до Бахмута на Донеччині з Луганської області, там їм надали медичну допомогу.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додав Кириленко.
- Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі.
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