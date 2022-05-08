Через ворожі обстрілі на Донеччині 8 травня загинуло 4 мирних мешканців, ще 8 дістали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"Росія вбиває цивільних! За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі. Ще 8 людей через обстріли дістали поранення", – вказав він.

Ще шестеро поранених прибули до Бахмута на Донеччині з Луганської області, там їм надали медичну допомогу.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додав Кириленко.

Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі.

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