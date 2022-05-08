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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Через ворожі обстрілі на Донеччині 8 травня загинуло 4 мирних мешканців, ще 8 дістали поранення

Через ворожі обстрілі на Донеччині 8 травня загинуло 4 мирних мешканців, ще 8 дістали поранення

8 травня, 2022 неділя
22:00
війна з Росією Бахмут, Донбас

Щонайменше четверо мирних мешканця загинули на Донеччині 8 травня через російські обстріли, а кількість жертв у Маріуполі та Волновасі залишається невідомою

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"Росія вбиває цивільних! За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі. Ще 8 людей через обстріли дістали поранення", – вказав він.

Ще шестеро поранених прибули до Бахмута на Донеччині з Луганської області, там їм надали медичну допомогу.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додав Кириленко.

  • Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі.

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Донецька область
жертви
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