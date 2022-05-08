Росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі

Про це повідомила міськрада в телеграм-каналі.

"По Одещині продовжуються ракетні удари. О 16:20 три ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку", - ідеться в заяві.

На місці ракетного удару виникла пожежа площею 15 квадратних метрів. Її загасили чотири спецмашини та 15 рятувальників. Зараз триває розбір завалі на площі 300 квадратних метрів, а поліція фіксує воєнний злочин. Унаслідок ракетних ударів ніхто не постраждав.

7 травня російські агресори завдали шістьох ракетних ударів по Одесі та зруйнували інфраструктуру.

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