По Одесі влучило 6 російських ракет. Постраждало цивільне підприємство та злітна смуга

Про це у себе в ТГ-каналі повідомив речник голови ОВА, голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

За його словами, загалом було 6 влучень

"4 ракети влучили в об'єкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

2 ракети влучили у зруйновану раніше злітно-посадкову смугу", - зазначив Братчук.

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Додаткові подробиці навела начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в коментарі "Суспільному".

"Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі. Після удару спалахнула пожежа. Підприємство займається виготовленням меблів, тому є вибухонебезпечним. На місці працюють рятувальники, фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Інформація про поранених уточнюється.

Дві ракети влучили у раніше пошкоджену злітно-посадкову смугу. Також пошкоджено привід керування польотами", - йдеться на сайті "Суспільного".

Нагадаємо, керівництво ЗСУ попереджало про посилення повітрянх ударів Росії на 7-9 травня.

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