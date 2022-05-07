По Одесі влучило 6 російських ракет. Постраждало цивільне підприємство та злітна смуга
У суботу, 7 травня 2022 року, російські агресори завдали кількох ракетних ударів по Одесі. Є руйнування інфраструктури. Інформація про поранених та загиблих наразі відсутня
Про це у себе в ТГ-каналі повідомив речник голови ОВА, голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.
За його словами, загалом було 6 влучень
"4 ракети влучили в об'єкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
2 ракети влучили у зруйновану раніше злітно-посадкову смугу", - зазначив Братчук.
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Додаткові подробиці навела начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в коментарі "Суспільному".
"Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі. Після удару спалахнула пожежа. Підприємство займається виготовленням меблів, тому є вибухонебезпечним. На місці працюють рятувальники, фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Інформація про поранених уточнюється.
Дві ракети влучили у раніше пошкоджену злітно-посадкову смугу. Також пошкоджено привід керування польотами", - йдеться на сайті "Суспільного".
- Нагадаємо, керівництво ЗСУ попереджало про посилення повітрянх ударів Росії на 7-9 травня.
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