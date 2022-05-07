Дівчина, затримана за публікацію відео обстрілу Одеси, закликала інших не повторювати її помилок

Про це в телеграмі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Я, Черкес Ірина, сьогодні, 7 травня, виклала у свою соціальну мережу момент обстрілу Одеси ракетами. Те, що це карається законом, не знала. Закликаю всіх у подальшому подібного не робити, оскільки за ці дії передбачено позбавлення волі на термін від 8 до 12 років", - розповіла вона.

7 травня росіяни завдали кількох ракетних ударів по Одесі, унаслідок чого зруйновано інфраструктуру. Інформація про поранених та загиблих наразі відсутня.

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