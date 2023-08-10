Через ворожі обстріли прифронтових територій без світла залишаються мешканці 7 областей
Російські терористи продовжують атакувати прикордонні регіони України. Через обстріли споживачі 7 областей залишаються без електроенергії
Про це повідомляє Міненерго.
Зазначається, що у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 110 населених пунктів. Водночас у Запорізькій області без електроенергії 69 населених пунктів.
Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумський, Херсонській, Чернігівській областях.
У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- У ніч проти 10 липня окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Її переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе