Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 110 населених пунктів. Водночас у Запорізькій області без електроенергії 69 населених пунктів.

Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумський, Херсонській, Чернігівській областях.

У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.