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ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, станція на межі чергового блекауту

10 серпня, 2023 четвер
08:02
Економіка ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

У ніч проти 10 липня окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Її переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ

Про це передає Енергоатом.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції", зауважив т.в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач.

"В цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджувальних насосів", - каже він.

Підприємство наголошує, що такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

"Наголошуємо: подальша окупація ЗАЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти! Ядерний тероризм РФ має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста-супутника Енергодара!" - додали у відомстві.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, що зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором". Також того дня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.

Територію окупованої ЗАЕС також відвідав перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

Натомість українська розвідка зазначала, що окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження. Міноборони наголошувало на мінуванні ворогом технічних приміщень та машинних залів.

14 липня стало відомо, що на ЗАЕС наразі перебуває близько 500 російських військових та співробітники Росатому, зокрема вони використовують станцію для обстрілу Запорізької та Дніпропетровської областей. Пізніше президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що росіяни продовжують мінувати ЗАЕС. Також окупанти використовують станцію як свою військову базу.

19 липня ГУР попередило, що Росія планує здійснити чергову збройну провокацію на території Запорізької атомної електростанції "під чужим прапором". Вже наступного дня повідомлялось, що український персонал ЗАЕС відмовляється запускати четвертий енергоблок, який наказало запустити незаконно призначене Росією керівництво. Через це окупанти привезли на Запорізьку АЕС працівників із шести атомних станцій Росії.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

Згодом у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії у п'ятницю, 4 серпня, заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель ЗАЕС.

Суспільство
Росія
російська армія
Війна з Росією
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
блекаут
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