Через знищення крейсера "Москва" росіяни суттєво змінили тактику ракетних ударів з Чорного моря
Після загибелі флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у telegram.
За його словами, РФ все частіше використовує для ракетних ударів по Україні підводні човни.
"Вражини застосовують щонайменше чотири підводні човни в Чорному морі для ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше", - написав Братчук.
Він додав, що йдеться про російські підводні човни проєкту 877 "Палтус".
"Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", - зазначив Братчук.
- 22 квітня британське видання The Times повідомило, що для ракетних ударів по Україні Росія використовує підводні човни.
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