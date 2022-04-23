Через знищення крейсера "Москва" росіяни суттєво змінили тактику ракетних ударів з Чорного моря

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у telegram.

За його словами, РФ все частіше використовує для ракетних ударів по Україні підводні човни.

"Вражини застосовують щонайменше чотири підводні човни в Чорному морі для ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше", - написав Братчук.

Він додав, що йдеться про російські підводні човни проєкту 877 "Палтус".

"Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", - зазначив Братчук.



22 квітня британське видання The Times повідомило, що для ракетних ударів по Україні Росія використовує підводні човни.

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