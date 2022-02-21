Через зростання захворюваності у Києві "Ескулаб" знизив ціни на діагностику COVID-19

Зі зростанням показників захворюваності в Києві на COVID-19, зростає попит на лабораторну діагностику. Люди, у яких з’являються навіть найменші симптоми, одразу здають тести на коронавірус, щоб не наражати на небезпеку близьких та й самому бути впевненим у діагнозі. Окрім того, здають тести і ті, хто збирається в закордонну поїздку чи відвідує події, де наявність негативного результату тесту на COVID-19 є обов’язковою умовою.



З 22 лютого медична лабораторія "Ескулаб" пропонує пройти діагностику на коронавірусну інфекцію у в київських відділеннях за новою зниженою ціною:

Тест на виявлення антигену до COVID-19 – 200 грн;

ПЛР-тест, терміном виконання 24 год – 400 грн;

ПЛР-тест, терміном виконання 12 год – 450 грн.