Через зростання захворюваності у Києві "Ескулаб" знизив ціни на діагностику COVID-19
Економічно вигідна пропозиція від "Ескулаб"
Зі зростанням показників захворюваності в Києві на COVID-19, зростає попит на лабораторну діагностику. Люди, у яких з’являються навіть найменші симптоми, одразу здають тести на коронавірус, щоб не наражати на небезпеку близьких та й самому бути впевненим у діагнозі. Окрім того, здають тести і ті, хто збирається в закордонну поїздку чи відвідує події, де наявність негативного результату тесту на COVID-19 є обов’язковою умовою.
З 22 лютого медична лабораторія "Ескулаб" пропонує пройти діагностику на коронавірусну інфекцію у в київських відділеннях за новою зниженою ціною:
- Тест на виявлення антигену до COVID-19 – 200 грн;
- ПЛР-тест, терміном виконання 24 год – 400 грн;
- ПЛР-тест, терміном виконання 12 год – 450 грн.
Відділення "Ескулаб" працюють у всіх районах Києва, ознайомитись з адресами та обрати найближче відділення можна на сайті лабораторії. Важливо, що отримати результати аналізів можна у будь-якому зручному відділенні, а для тих, хто подорожує - дорогою до перетину кордону автомобілем чи в аеропорті. Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися за безкоштовним номером Інформаційної лінії 0 800 503 680.
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