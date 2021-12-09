"Чергові маніпуляції": Резніков прокоментував інформацію ФСБ щодо українського корабля поруч з Керченською протокою

Про це він заявив у коментарі Lb.ua.



"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм", - сказав міністр оборони.



Він нагадав, що Азовське море - це акваторія спільного користування.



"Ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - повідомив Резніков.



У штабі ООС також прокоментували цю інформацію.



"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ. Судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - заявили у пресцентрі.

У ФСБ Росії заявили про те, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та висунули вимогу про зміну курсу.