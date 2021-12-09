"Чергові маніпуляції": Резніков прокоментував інформацію ФСБ щодо українського корабля поруч з Керченською протокою
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські кораблі мають право перебувати в Азовському морі на законних підставах
Про це він заявив у коментарі Lb.ua.
"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм", - сказав міністр оборони.
Він нагадав, що Азовське море - це акваторія спільного користування.
"Ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - повідомив Резніков.
У штабі ООС також прокоментували цю інформацію.
"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ. Судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - заявили у пресцентрі.
- У ФСБ Росії заявили про те, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та висунули вимогу про зміну курсу.
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