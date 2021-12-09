Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки
У ФСБ Росії заявили про те, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та висунули вимогу про зміну курсу
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу ФСБ.
"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує", - заявили в ФСБ.
Там додали, що це начебто "створюює загрозу безпеці" мореплавства.
За даними спецслужби, вранці корабель вийшов з порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки.
В коментарі РБК-Україна пресслужба Держприкордонслужби України, відзначила, що наразі не володіє інформацією щодо цієї ситуації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.25
-
EUR
Купівля 30.46Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе