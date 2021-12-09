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Головна війна з Росією Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки

Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки

9 грудня, 2021 четвер
21:29
війна з Росією

У ФСБ Росії заявили про те, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та висунули вимогу про зміну курсу

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу ФСБ.

"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує", - заявили в ФСБ.

Там додали, що це начебто "створюює загрозу безпеці" мореплавства.

За даними спецслужби, вранці корабель вийшов з порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки.

В коментарі РБК-Україна пресслужба Держприкордонслужби України, відзначила, що наразі не володіє інформацією щодо цієї ситуації.

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ФСБ
Керченська протока
ВМС України
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