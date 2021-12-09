Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу ФСБ.



"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує", - заявили в ФСБ.



Там додали, що це начебто "створюює загрозу безпеці" мореплавства.



За даними спецслужби, вранці корабель вийшов з порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки.



В коментарі РБК-Україна пресслужба Держприкордонслужби України, відзначила, що наразі не володіє інформацією щодо цієї ситуації.

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