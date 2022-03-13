Черговий удар по Франківському аеропорту майже зруйнував його інфраструктуру, – мер
У неділю, 13 березня, по Франківському аеропорту окупанти завдали третього ракетного удару. Інфраструктура летовища унаслідок обстрілів майже зруйнована
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Сьогодні завдано третій удар по аеропорту. Інфраструктура майже зруйнована", – розповів він.
За попередніми даними жертв унаслідок обстрілу немає. Посадовець зазначив, що удари по аеропорту були завдані після відбою повітряної тривоги. Мешканців з районів, наближених до аеропорту, просять за можливості переїхати.
- Нагадаємо, ворог знову обстрілював Івано-Франківський аеропорт.
- Додамо, ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.
- Усього по полігону було випущено 30 ракет класу "повітря - земля". Кілька з них було збито українською ППО. 57 осіб травмовано, 9 загиблих.
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