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Головна війна з Росією Черговий удар по Франківському аеропорту майже зруйнував його інфраструктуру, – мер

Черговий удар по Франківському аеропорту майже зруйнував його інфраструктуру, – мер

13 березня, 2022 неділя
10:53
війна з Росією Франківськ аеропорт

У неділю, 13 березня, по Франківському аеропорту окупанти завдали третього ракетного удару. Інфраструктура летовища унаслідок обстрілів майже зруйнована

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні завдано третій удар по аеропорту. Інфраструктура майже зруйнована", – розповів він. 

За попередніми даними жертв унаслідок обстрілу немає. Посадовець зазначив, що удари по аеропорту були завдані після відбою повітряної тривоги. Мешканців з районів, наближених до аеропорту, просять за можливості переїхати.

  • Нагадаємо, ворог знову обстрілював Івано-Франківський аеропорт.
  • Додамо, ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.
  • Усього по полігону було випущено 30 ракет класу "повітря - земля". Кілька з них було збито українською ППО. 57 осіб травмовано, 9 загиблих.
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ракетний обстріл
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