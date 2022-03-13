Черговий удар по Франківському аеропорту майже зруйнував його інфраструктуру, – мер

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні завдано третій удар по аеропорту. Інфраструктура майже зруйнована", – розповів він.

За попередніми даними жертв унаслідок обстрілу немає. Посадовець зазначив, що удари по аеропорту були завдані після відбою повітряної тривоги. Мешканців з районів, наближених до аеропорту, просять за можливості переїхати.

Нагадаємо, ворог знову обстрілював Івано-Франківський аеропорт.

Додамо, ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.

Усього по полігону було випущено 30 ракет класу "повітря - земля". Кілька з них було збито українською ППО. 57 осіб травмовано, 9 загиблих.