Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю

Еспресо - генеральний інформаційний партнер фестивалю.

“Ми довго думали, що для нас є Ше.Fest? І зрозуміли, що це наш шматок раю, місце, де кожен знайде свою частину натхнення та України. Тому питання, чи треба нам зустрічатись зараз в місці сили – Моринцях, – це як питання, чи треба нам далі жити”, – зазначають у своєму повідомленні організатори.

Цьогоріч для відвідувачів фестивалю вдень і ввечері працюватимуть 10 локацій: музична сцена, театральна сцена, просвітницька, художня, дитяча галявини, фольк-сцена, ярмарок майстрів, територія їжі, наметове містечко та екскурсії.

“Фестиваль започаткувався на початку російсько-української війни. Нині, у 2024 році – сумна позначка 10-річчя боротьби. А з тим – 10 років і нашим з вами зустрічам! Ми у Моринцях вже змогли виростити своє покоління українців, які борються і, будьте певні, поборемо”, – йдеться у повідомленні.

Лозунг десятого Ше.Fest: Всесвіт Шевченка. Організатори прагнуть розповісти цього разу не про постать Шевченка, а про його безмірний Всесвіт і те, що було навколо нього.

Вже традиційно організатори готують кулінарний сюрприз для відвідувачів – казан улюбленої страви Тараса Шевченка – борщу з карасями.

Захід планується із вільним входом, проте під час події будуть збирати благодійні внески на підтримку українського війська.

На території проведення фестивалю є укриття, працює система оповіщення. Захід – безалкогольний.

Ше.Fest — щорічний мистецький фестиваль, що відбувається із 2014 року в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області. Проходить на малій батьківщині Тараса Шевченка та присвячений його пам’яті. Фестиваль є благодійним, на ньому організатори збирають пожертви для українських бійців, що воюють проти російської збройної агресії в Україні.