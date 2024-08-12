Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю
Ювілейний фестиваль Тараса Шевченка відбудеться традиційно на Батьківщині Тараса Шевченка (с. Моринці) 17-18 серпня 2024 року
Еспресо - генеральний інформаційний партнер фестивалю.
“Ми довго думали, що для нас є Ше.Fest? І зрозуміли, що це наш шматок раю, місце, де кожен знайде свою частину натхнення та України. Тому питання, чи треба нам зустрічатись зараз в місці сили – Моринцях, – це як питання, чи треба нам далі жити”, – зазначають у своєму повідомленні організатори.
Цьогоріч для відвідувачів фестивалю вдень і ввечері працюватимуть 10 локацій: музична сцена, театральна сцена, просвітницька, художня, дитяча галявини, фольк-сцена, ярмарок майстрів, територія їжі, наметове містечко та екскурсії.
“Фестиваль започаткувався на початку російсько-української війни. Нині, у 2024 році – сумна позначка 10-річчя боротьби. А з тим – 10 років і нашим з вами зустрічам! Ми у Моринцях вже змогли виростити своє покоління українців, які борються і, будьте певні, поборемо”, – йдеться у повідомленні.
Лозунг десятого Ше.Fest: Всесвіт Шевченка. Організатори прагнуть розповісти цього разу не про постать Шевченка, а про його безмірний Всесвіт і те, що було навколо нього.
Вже традиційно організатори готують кулінарний сюрприз для відвідувачів – казан улюбленої страви Тараса Шевченка – борщу з карасями.
Захід планується із вільним входом, проте під час події будуть збирати благодійні внески на підтримку українського війська.
На території проведення фестивалю є укриття, працює система оповіщення. Захід – безалкогольний.
Ше.Fest — щорічний мистецький фестиваль, що відбувається із 2014 року в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області. Проходить на малій батьківщині Тараса Шевченка та присвячений його пам’яті. Фестиваль є благодійним, на ньому організатори збирають пожертви для українських бійців, що воюють проти російської збройної агресії в Україні.
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