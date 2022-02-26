Чернігів обстрілюють російські "Гради". Є влучення у житлову забудову

Про це із посиланням на Чернігівську ОДА передає Еспресо.TV.



"Увага! Російські війська обстрілюють місто з "градів", - інформує обласна адміністрація.



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"Ворог почав обстрілювати Чернігів з Градів у районі "Епіцентру", - уточнює ситуацію видання ЧЕline.

З початком обстрілу в обласній лікарні вибито вікна. У хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев’яних рамах.



Металопластикові вистояли, розповідає Суспільне із посиланням на очевидців.





Мережею також шириться відео, як під час обстрілу загорілася 9-поверхівка. Видно, що густий чорний дим валить з двох вікон на 9-му поверсі.





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