Чернігів зазнав потужних ударів вночі, – журналіст

Про нічні обстріли Чернігова розповів Олексій Маслов, журналіст "Суспільне Чернігів" в етері Еспресо TV.



"У Чернігові вночі ворог завдав потужних ударів, знову таки по цивільній інфраструктурі, як і раніше. І вчора, в день, 29 березня, цих ударів завдали й по Чернігові, і по Ніжину. Тобто абсолютно цинічно, саме у той час, коли йшли переговори у Туреччині. Була і перестрілка зі стрілецької зброї, це може свідчити і не для фахівця, що можливо намагалися проникнути до Чернігова якісь диверсійні групи, крім того, застосовувалась і важка зброя, артилерія", - сказав Маслов.

Нагадаємо, у РФ заявили про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. Згодом Мединський "уточнив" свої слова після переговорів у Стамбулі: "Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.