Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню. Мєдінскій "уточнив" свої слова після переговорів у Стамбулі

Про це інформує російська державна новинна агенція ТАСС.



"Деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню, - заявив глава російської делегації Владімір Мєдінский.



"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві перебувають люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мєдінскій.

Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.