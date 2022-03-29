Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню. Мєдінскій "уточнив" свої слова після переговорів у Стамбулі
29 березня російська делегація на переговорах у Стамбулі заявила про "скорочення бойових дій". Згодом глава делегації РФ пояснив, що мав на увазі
Про це інформує російська державна новинна агенція ТАСС.
"Деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню, - заявив глава російської делегації Владімір Мєдінский.
"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві перебувають люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мєдінскій.
- Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе