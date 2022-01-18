Чернівецька та Рівненська області перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
18 січня Чернівецька та Рівненська області перейшли з "жовтої" зони карантинних обмежень до "помаранчевої" через перевищений показник виявлення нових заражень COVID-19
Про це повідомляє МОЗ.
Станом на 17 січня коефіцієнт захворюваності на коронавірус у Чернівецькій і Рівненській областях становив 20,5% за визначеного показника ≤20% / <4%.
По країні він становить 236 на 100 тис. населення за цільового показника 75 на 100 тис. осіб. У Києві рівень захворюваності - 410 на 100 тис. осіб.
Найбільший цей показник на Івано-Франківщині - 522 на 100 тис. населення, а також на Сумщині - 412 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізації в Україні - 29,4, за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. У Києві - 17,7.
Цей показник перевищений у Івано-Франківській області - 64,3 на 100 тис. населення. Також станом на 17 січня в цьому регіоні зависока динаміка рівня ушпиталень - 72,2% за цільового показника 50%.
Заповненість ліжок із киснем по країні становить 23,7% за визначеного показника 65%. У Києві завантажено 12,9% ліжок. Цей показник у всіх регіонах України перебуває в межах норми.
- Нагадаємо, раніше Херсонська область вийшла з "помаранчевої" зони карантину.
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