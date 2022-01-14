Херсонська область вийшла з "помаранчевої" зони карантину
14 січня Херсонщина повернулася з "помаранчевої" до "жовтої" зони карантинних обмежень
Про це повідомляє МОЗ.
У Херсонській області нормалізувалася динаміка рівня госпіталізацій. Тепер вона становить 14,7% за визначеного показника ≤50%. Упродовж 11 січня динаміка рівня госпіталізацій була 66,9%, а 12 січня знизилася до 54,3%.
Тепер "помаранчевими" залишаються дві області України: Сумська й Івано-Франківська.
- Нагадаємо, 9 січня Херсонщина перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину.
- 10 січня із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантиних обмежень перейшла Сумщина.
- 13 січня до "помаранчевої" зони карантину потрапила Івано-Франківська область.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.73
Купівля 27.73Продаж 28.02
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.12
- Актуальне
- Важливе