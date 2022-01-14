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Херсонська область вийшла з "помаранчевої" зони карантину

14 січня, 2022 п'ятниця
09:47
Суспільство коронавірус

14 січня Херсонщина повернулася з "помаранчевої" до "жовтої" зони карантинних обмежень

Про це повідомляє МОЗ.

У Херсонській області нормалізувалася динаміка рівня госпіталізацій. Тепер вона становить 14,7% за визначеного показника ≤50%. Упродовж 11 січня динаміка рівня госпіталізацій була 66,9%, а 12 січня знизилася до 54,3%.

Тепер "помаранчевими" залишаються дві області України: Сумська й Івано-Франківська.

  • Нагадаємо, 9 січня Херсонщина перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину.
  • 10 січня із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантиних обмежень перейшла Сумщина.
  • 13 січня до "помаранчевої" зони карантину потрапила Івано-Франківська область.

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