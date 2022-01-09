В Україні одна область знову опинилася у "помаранчевій" зоні
Через погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на коронавірус Херсонська область перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
У Херсонській області погіршуються показники захворюваності на коронавірус. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам "жовтої" зони.
Також на Херсонщині перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% при допустимому показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій на Херсонщині складає 26,9 при показнику 60 на 100 тис. населення.
Станом на 8 січня рівень захворюваності в Україні становив 151 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.
Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1.
Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%.
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