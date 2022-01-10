Сумщина перейшла із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
В Україні вже дві області "помаранчеві". Сумська область увійшла до "помаранчевої" зони карантинних обмежень
Про це повідомляє МОЗ.
На Сумщині зріс коефіцієнт виявлення нових заражень на коронавірус. Він становить 21,0% за цільового показника ≤20%/<4%.
Тепер на цю область поширюються обмеження "жовтої" зони карантину.
Заборонено:
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роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
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проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
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роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
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роботу закладів громадського харчування, крім замовлень навинос і доставки;
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роботу спортзалів, басейнів;
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діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
- Нагадаємо, раніше до "помаранчевої" зони увійшла Херсонщина. Усі інші області перебувають у "жовтій" зоні карантину.
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