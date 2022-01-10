Сумщина перейшла із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину

Про це повідомляє МОЗ.



На Сумщині зріс коефіцієнт виявлення нових заражень на коронавірус. Він становить 21,0% за цільового показника ≤20%/<4%.



Тепер на цю область поширюються обмеження "жовтої" зони карантину.

Заборонено:

роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

роботу закладів громадського харчування, крім замовлень навинос і доставки;

роботу спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Нагадаємо, раніше до "помаранчевої" зони увійшла Херсонщина. Усі інші області перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають один з таких документів: "зелений" або "жовтий" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, сертифікат про одужання від коронавірусу.

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