Івано-Франківська область перейшла із "жовтої" зони карантину до "помаранчевої"
В Україні вже три області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Івано-Франківщина перейшла із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень
Про це повідомляє МОЗ.
На Івано-Франківщині коефіцієнт виявлення випадків зараження на коронавірус склав 22,1% за граничного показника ≤20%/<4%.
Ця область стала третьою, яка увійшла до "помаранчевої" зони карантину.
В інших областях України зараз стабільна ситуація з коронавірусом. Однак від 10 січня збільшується кількість нових заражень.
- Нагадаємо, раніше до "помаранчевої" зони увійшла Херсонщина.
- Потім із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину перейшла Сумщина.
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