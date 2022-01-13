Івано-Франківська область перейшла із "жовтої" зони карантину до "помаранчевої"

Про це повідомляє МОЗ.



На Івано-Франківщині коефіцієнт виявлення випадків зараження на коронавірус склав 22,1% за граничного показника ≤20%/<4%.



Ця область стала третьою, яка увійшла до "помаранчевої" зони карантину.



В інших областях України зараз стабільна ситуація з коронавірусом. Однак від 10 січня збільшується кількість нових заражень.

Нагадаємо, раніше до "помаранчевої" зони увійшла Херсонщина.

Потім із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину перейшла Сумщина.

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