"Червона" зона карантину не вплине на проведення місцевих виборів, – ЦВК
В областях України, які перебувають у "червоній" зоні карантину, обмеження не вплинуть на проведення місцевих виборів
Про це повідомила Центральна виборча комісія у Facebook.
Зазначається, що вибори у неділю 31 жовтня відбудуться у всіх запланованих округах.
" Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно", – йдеться в повідомленні.
У ЦВК заувжили, що на виборчу дільницю будуть потрібні паспорт, маска, антисептик та особиста ручка, а також необхідно дотримуватись дистанції.
"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на цю неділю заплановано місцеві вибори до міських, селищних та сільських рад. Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова.
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