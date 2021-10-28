"Червона" зона карантину не вплине на проведення місцевих виборів, – ЦВК

Про це повідомила Центральна виборча комісія у Facebook.

Зазначається, що вибори у неділю 31 жовтня відбудуться у всіх запланованих округах.

" Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно", – йдеться в повідомленні.

У ЦВК заувжили, що на виборчу дільницю будуть потрібні паспорт, маска, антисептик та особиста ручка, а також необхідно дотримуватись дистанції.

"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на цю неділю заплановано місцеві вибори до міських, селищних та сільських рад. Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb