"Червона" зона карантину: у Луганській та Львівській областях повністю стабілізувались COVID-показники
У Луганській та Львівській областях стабілізувались показники по коронавірусу, проте регіони поки перебувають у "червоній" зоні
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій. Проте у двох областях "червоно"ї зони повністю стабілізувались показники - Львівській та Луганській областях.
У "червоній" зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
У "помаранчевій": Полтавська,Харківська, Закарпатська.
До "жовтої" зони віднесено: Тернопільську, Кіровоградську, Чернівецьку області.
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- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
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- Івано-Франківськ
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