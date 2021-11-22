"Червона" зона карантину: у Луганській та Львівській областях повністю стабілізувались COVID-показники

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій. Проте у двох областях "червоно"ї зони повністю стабілізувались показники - Львівській та Луганській областях.

У "червоній" зоні перебувають 19 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська Черкаська, Вінницька.

У "помаранчевій": Полтавська,Харківська, Закарпатська.

До "жовтої" зони віднесено: Тернопільську, Кіровоградську, Чернівецьку області.

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