"Червона" зона карантину: як працюватимуть школи
У МОН повідомили, що в "червоній" зоні карантину школи працюватимуть за умови 100% вакцинації вчителів
Про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова, передає 1+1.
За її словами, "помаранчева" і "жовта" зони передбачають вакцинацію 80% освітян. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.
"Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - наголосила Рогова.
Вона додала, що йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.
- Нагадаємо, Чернівецька, Харківська та Луганська області близькі до переходу в "червону" карантинну зону.
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