"Червона" зона карантину: як працюватимуть школи

Про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова, передає 1+1.

За її словами, "помаранчева" і "жовта" зони передбачають вакцинацію 80% освітян. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

"Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - наголосила Рогова.

Вона додала, що йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.

Нагадаємо, Чернівецька, Харківська та Луганська області близькі до переходу в "червону" карантинну зону.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb