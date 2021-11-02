"Червона" зона: на Київщині посилили контроль за дотриманням карантину

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає пресслужба Київської ОДА.

Як зазначається, спочатку перевірки мали профілактичний характер, але від сьогодні, 2 листопада, контроль у регіоні запровадили посилений.

Так, 41 мобільна група проводитиме рейди по території області. До її складу будуть входити представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

"Вони посилено контролюватимуть, як в регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми є достатньо жорсткими, але ці вимоги є вкрай необхідними для подолання пандемії", - наголосив Володін.

Нагадаємо, Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину. Серед них і Київська область.

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