Чеський медик-доброволець отримав поранення на Донбасі, його стан стабільний
Медик-волонтер із Чехії, який у межах проєкту "Phoenix" допомагає на сході України з лікуванням захисників на фронті, отримав важке поранення
Про це мовиться на сторінці проєкту на фейсбуці.
"Один з наших відважних медиків-добровольців отримав осколкове поранення на Донбасі. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і передбачити подальший розвиток подій неможливо", - зазначили волонтери.
- Нагадаємо, у суботу, 18 березня, стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру: снаряд влучив у мікроавтобус, у якому два польські волонтери привезли гуманітарну допомогу.
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