Чеський медик-доброволець отримав поранення на Донбасі, його стан стабільний

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"Один з наших відважних медиків-добровольців отримав осколкове поранення на Донбасі. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і передбачити подальший розвиток подій неможливо", - зазначили волонтери.