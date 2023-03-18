На Донбасі поранено волонтерів з Польщі
У суботу, 18 березня, стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру
Про це повідомили у telegram-каналі Антона Геращенко.
Зазначається, що снаряд влучив у мікроавтобус, у якому два польські волонтери привезли гуманітарну допомогу. Обидва отримали поранення.
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Одного з них евакуював Центр порятунку життя до Дніпра, в лікарню Мечникова.
- Нагадаємо, упродовж доби 17 березня російська армія 50 разів гатила по Херсонщині, випустивши 237 снарядів. Двоє людей дістали поранення, пошкоджено будинки.
- Пізніше повідомлялося, що під час атаки у ніч на 18 березня російсько-окупаційні війська спрямували на Україну загалом 16 ударних дронів Shahed-136/131 – 11 з них збила українська ППО.
- Ввечері 17 березня у Київській області ворог запустив баражуючі боєприпаси, але спрацювала українська ППО, яка знищила всі повітряні цілі.
- Зазначалося, що на Дніпропетровщині вдалося збити 3 дрони, проте ще 2 вцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
- Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс – люди не постраждали.
- У ніч проти 18 березня російська армія завдала ракетного удару по смт Нью-Йорк у Донецькій області, пошкоджено будинки.
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