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Війна з Росією: хроніка
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На Донбасі поранено волонтерів з Польщі

18 березня, 2023 субота
14:34
війна з Росією Часів Яр. Ілюстративне фото

У суботу, 18 березня, стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру

Про це повідомили у telegram-каналі Антона Геращенко.

Зазначається, що снаряд влучив у мікроавтобус, у якому два польські волонтери привезли гуманітарну допомогу. Обидва отримали поранення. 

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Одного з них евакуював Центр порятунку життя до Дніпра, в лікарню Мечникова. 

  • Нагадаємо, упродовж доби 17 березня російська армія 50 разів гатила по Херсонщині, випустивши 237 снарядів. Двоє людей дістали поранення, пошкоджено будинки.
  • Пізніше повідомлялося, що під час атаки у ніч на 18 березня російсько-окупаційні війська спрямували на Україну загалом 16 ударних дронів Shahed-136/131 – 11 з них збила українська ППО.
  • Ввечері 17 березня у Київській області ворог запустив баражуючі боєприпаси, але спрацювала українська ППО, яка знищила всі повітряні цілі.
  • Зазначалося, що на Дніпропетровщині вдалося збити 3 дрони, проте ще 2 вцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
  • Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс – люди не постраждали.
  • У ніч проти 18 березня російська армія завдала ракетного удару по смт Нью-Йорк у Донецькій області, пошкоджено будинки.
Суспільство
Світ
Польща
російська армія
Донеччина
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