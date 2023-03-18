На Донбасі поранено волонтерів з Польщі

Про це повідомили у telegram-каналі Антона Геращенко.

Зазначається, що снаряд влучив у мікроавтобус, у якому два польські волонтери привезли гуманітарну допомогу. Обидва отримали поранення.

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Одного з них евакуював Центр порятунку життя до Дніпра, в лікарню Мечникова.