Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Часів Яр є основною ціллю росіян для оточення Бахмута, - Згурець
Ексклюзив

Часів Яр є основною ціллю росіян для оточення Бахмута, - Згурець

14 березня, 2023 вiвторок
09:34
війна з Росією карта Бахмут Часів Яр Хромове

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що росіяни будуть намагатись захопити Часів Яр, щоб повністю оточити місто Бахмут

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо ми говоримо про Бахмут, то зараз ситуація є дуже складною. Російська армія продовжує спроби прорвати нашу оборону на півночі міста. Складається враження, що росіяни хочуть швидко вийти на Часів Яр. Оборона по флангах Бахмута є досить надійною, що утримує противника від просування. Проте росіяни продовжують шукати можливості, щоб обійти Бахмут та вийти на Часів Яр, що дозволить їм звузити кільце навколо міста Бахмут", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що військове командування ЗСУ повністю контролює ситуацію в Бахмуті

"Поки що якісних змін на Бахмутському напрямку не варто очікувати. Забезпечення українських військ в Бахмуті через траси є досить надійним. Я переконаний, що наше командування враховує всі ризики з великого оточення наших військ в Бахмуті. До того ж наші війська в Бахмуті отримали підсилення", - додав він.

Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Читайте також:
Дмитро Медведєв
11 березня, 2023 субота
Медведєв запропонував змінити назву України
Рів на кордоні України та Молдови
12 березня, 2023 неділя
Санду відреагувала на появу траншей вздовж кордону з Україною
Бахмут 12.03
13 березня, 2023 понедiлок
З півночі Бахмута противник почав рухатися по трасі, яка веде до Слов'янська, - Згурець
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.84
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 41.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 березня
09:15
Вовчанськ
У Вовчанську ворожих обстрілів зазнали пожежна частина та будинки, знищено дві автівки рятувальників
08:46
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Під час наступу на Чернігівщині росіяни застосовували тиск масою і тактику залякування, плануючи захопити Київ, - генерал-майор Ніколюк
08:45
на фото: руйнування
Минулої доби Росія вбила 3 мирних жителів Донеччини, 14 поранила
08:44
OPINION
Микола Княжицький
Оскароносний фільм "Навальний". Що з ним не так?
08:13
Інфографіка
втрати окупантів
Росія втратила в Україні за добу 740 солдатів, 15 бронемашин та 11 безпілотників
08:13
Японія
За 2022 рік Японія надала Україні понад $1,6 млрд фінансової і матеріальної допомоги
08:02
OPINION
Зоя Казанжи
Хто запросив пропагандистку Альбац в Україну?
07:38
Китай
Китай вперше з 2020 року відновить видачу всіх типів віз для іноземців
07:28
Джо Байден і Ріші Сунак
Байден і Сунак обговорили продовження підтримки України та виклики, які створює Китай
07:07
Євроcoюз ЄС
У Євросоюзі працюють над створенням власного закону про "іноагентів", - Politico
06:51
ЗСУ
Росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак, - Генштаб
06:15
ВООЗ
У ВООЗ сподіваються оголосити про завершення пандемії COVID-19 цьогоріч
05:59
Україна Євросоюз
Євросоюз вже наступного тижня може затвердити план спільної закупівлі боєприпасів для України, - Bloomberg
05:38
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
Путін тисне на Кадирова, вимагаючи збільшити кількість чеченців на війні в Україні, - ISW
05:35
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря
05:07
путін та пригожин
У Кремлі вважають "президентські амбіції" Пригожина загрозою режиму Путіна, - ISW
04:39
Джо Байден та Сі Цзіньпін
Байден підтвердив, що матиме розмову з Сі Цзіньпіном
04:12
підводний човен
США та Велика Британія домовились забезпечити Австралію атомними підводними човнами
03:44
Олександр Лукашенко прибув до Ірану
Держдеп США вважає, що Лукашенко поїхав до Ірану в інтересах Росії
03:16
Резніков та Остін
"Порівняли нотатки на шляху до перемоги": Резніков і Остін поговорили напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"
02:48
Російські хакери
Грузія на запит ФБР передала США російського хакера
02:20
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Від 24 лютого армія РФ вбила в Україні понад 8 тисяч мирних жителів, - ООН
02:10
Дмитро Кулеба
"Вперше в історії української дипломатії": Кулеба оголосив відкритий відбір на посади послів
01:53
У США ще на рік продовжили дозвіл на перебування біженців з України
01:25
світло
У Києві та області повністю відновлено електропостачання: стабілізаційні відключення припинено
01:06
Конгрес США
Рекордні видатки з часів Другої світової: Байден скерував у конгрес оборонний бюджет на $886 млрд
00:42
Румунія
Румунія планує відновити виробництво боєприпасів
00:24
Путін та Сі Цзіньпін
"Почути Україну": США заохочують лідера Китаю поговорити з Зеленським
2023, понедiлок
13 березня
23:46
пенсія
Як оформити пенсію за кордоном: Мінсоцполітики надало роз'яснення
23:27
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
Посольство РФ у Сербії стало "притулком" для висланих із країн Європи російських шпигунів, - Радио Свобода
23:23
зерновий термынал
Мінінфраструктури: пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить наявним домовленостям
22:34
Володимир Зеленський
"Все для зміцнення воїнів": Зеленський розповів, на що спрямують додаткові оборонні пів трильйона гривень
22:04
Leopard 2
Українські військові завершили навчання на танках Leopard в Іспанії
21:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Російська церква - загроза нацбезпеці України, тому УПЦ МП не місце в Києво-Печерській лаврі, - Княжицький
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія хоче захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня. Колонка Сергія Згурця
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Великі втрати в Бахмуті, РФ і Китай погрожують небезпекою, "Малоросія" в Дубаї, суд над військовими злочинами росіян. Світові ЗМІ про Україну 13 березня
20:37
Міністр економіки Сербії закликав уряд терміново запровадити санкції проти РФ за війну з Україною
20:30
Ексклюзив
Україна близька до самозабезпечення газом, - експерт у сфері енергетики Харченко
20:16
Києво-Печерська Лавра
"Ця святиня створена для всієї країни": ченці УПЦ МП заявили, що не планують виселятися з Києво-Печерської лаври
20:16
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Україна зацікавлена в розширенні "зернової угоди", - посол Василь Боднар
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV