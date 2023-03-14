Часів Яр є основною ціллю росіян для оточення Бахмута, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо ми говоримо про Бахмут, то зараз ситуація є дуже складною. Російська армія продовжує спроби прорвати нашу оборону на півночі міста. Складається враження, що росіяни хочуть швидко вийти на Часів Яр. Оборона по флангах Бахмута є досить надійною, що утримує противника від просування. Проте росіяни продовжують шукати можливості, щоб обійти Бахмут та вийти на Часів Яр, що дозволить їм звузити кільце навколо міста Бахмут", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що військове командування ЗСУ повністю контролює ситуацію в Бахмуті

"Поки що якісних змін на Бахмутському напрямку не варто очікувати. Забезпечення українських військ в Бахмуті через траси є досить надійним. Я переконаний, що наше командування враховує всі ризики з великого оточення наших військ в Бахмуті. До того ж наші війська в Бахмуті отримали підсилення", - додав він.