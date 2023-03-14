Часів Яр є основною ціллю росіян для оточення Бахмута, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що росіяни будуть намагатись захопити Часів Яр, щоб повністю оточити місто Бахмут
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо ми говоримо про Бахмут, то зараз ситуація є дуже складною. Російська армія продовжує спроби прорвати нашу оборону на півночі міста. Складається враження, що росіяни хочуть швидко вийти на Часів Яр. Оборона по флангах Бахмута є досить надійною, що утримує противника від просування. Проте росіяни продовжують шукати можливості, щоб обійти Бахмут та вийти на Часів Яр, що дозволить їм звузити кільце навколо міста Бахмут", - пояснив Згурець.
Аналітик вважає, що військове командування ЗСУ повністю контролює ситуацію в Бахмуті
"Поки що якісних змін на Бахмутському напрямку не варто очікувати. Забезпечення українських військ в Бахмуті через траси є досить надійним. Я переконаний, що наше командування враховує всі ризики з великого оточення наших військ в Бахмуті. До того ж наші війська в Бахмуті отримали підсилення", - додав він.
- 3 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів
- Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу 12 березня на Донеччині українські воїни відбили понад 100 атак противника
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе