Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Міноборони у фейсбуці.

"Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - наголосив він.

У ході жорстких боїв українські оборонці завдають відчутних втрат ворогу.

"Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!" - додав Сирський.