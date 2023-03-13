У Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів, - Сирський
Ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ
Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Міноборони у фейсбуці.
"Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - наголосив він.
У ході жорстких боїв українські оборонці завдають відчутних втрат ворогу.
"Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!" - додав Сирський.
- 12 березня командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Еспресо заявив, що у Бахмуті може бути повторення Дебальцевого - така ж сама ситуація, коли траси відрізані та ціленаправлений вихід військ може поставити під удар всю колону.
- А експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив: Сили оборони України знищили під Бахмутом доволі велике угруповання росіян, яке б могло спробувати повторно піти на Київ.
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