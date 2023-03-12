ЗСУ знищили під Бахмутом таку кількість росіян, яка б могла спробувати повторно піти на Київ, - експерт Defense Express Киричевський
Сили оборони України знищили під Бахмутом доволі велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Найгірше моделювання - через деякий тривалий час нашим військам доведеться відходити після того, як деяка частина росіян буде утилізована. Але військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута. Може бути середньооптимістичний сценарій, що росіяни застрягають у вуличних боях. Був у нас час перетворити Бахмут на фортецю, яка майже або зовсім непрохідна для окупантів", - зазначив він.
За словами Киричевського, під цим населеним пунктом ЗСУ знищили доволі велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію.
"50 тис. людей вбитими або пораненими і до 200 танків. Грубо кажучи, якби ці війська не знищили - то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється", - наголосив експерт.
Він додав, що відхід ЗСУ за річку Бахмутку був планомірним.
"Достатньо було докладено організаційних зусиль, щоб, поки є можливість, ЗСУ за річку не відходили. Коли вже не було - відішли і створили зону ураження, де ворог отримує на горіхи з усіх видів зброї. Створювати завищені очікування, що ми фронт стабілізували на декілька місяців і росіяни там не пройдуть - давайте не поспішати. З іншого боку, є всі підстави вважати, що росіяни застрягають там надовго і їх продовжать перемелювати. Те, що відбувається зараз дійсно впливає на успіх майбутнього контрнаступу. Є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою "Вперед", варто не допустити важкої чутливої події. Поки буде можливість - Бахмут буде триматися організовано", - підсумував Киричевський.
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