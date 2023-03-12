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У Бахмуті можливе повторення Дебальцевого, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський

12 березня, 2023 неділя
11:51
війна з Росією Бахмут, ЗСУ

У Бахмуті може бути повторення Дебальцевого - така ж сама ситуація, коли траси відрізані та ціленаправлений вихід військ може поставити під удар всю колону

Про це в ефірі Еспресо сказав командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

"Зараз у Бахмуті йдуть бої безпосередньо на вулицях. За кожен провулок йдуть стрілкові бої. Ворогу за півтора тижня вдалося просунутися з Ягідного просунутись на 1,5 км вглиб Бахмуту. Тяжко утримувати кожен будинок, кожен приватний сектор. Особлива небезпека в тому, що горловина так званого оперативного котла складає трохи більше 4 км", - зазначив він.

Ярославський додав, що прострілюються всі шляхи забезпечення Бахмуту.

"Без логістики немає нічого - ні ротації, ні підвозу БК. Ворог це розуміє і намагається насамперед перерізати логістику. Ми розуміємо, що може бути повторення Дебальцевого. Така ж сама ситуація, коли траси відрізані та ціленаправлений вихід військ може поставити під удар всю колону. Через цю горловину у 4 км - це дуже небезпечно. Наша різниця від росіян, коли ми брали в оперативне оточення деякі місця при контрнаступі, росіяни кидали все та бігли. Ми стоїмо - це наш дух", - наголосив командир.

Він розповів, що кожен боєць готовий стояти.

"Також є час повернення з навчань наших корпусів, які зараз у Європі. Це дуже навчені за 3-4 місяці бригади, які пройшли навчання і повертаються з розумінням школи НАТО. Всі ми чекаємо, що ця група на підтримку прийде і ми зможемо розширити цю горловину оперативного котла. Також зараз під Бахмутом росіяни спалюють ПВК "Вагнер". Це ухвалене рішення їх там поховати", - підсумував Ярославський. 

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