Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазнаючи втрат у війні РФ використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Минулого тижня відзначили рух у бік Донеччини потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками.

Противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів по Україні протягом доби, під обстрілом була цивільна інфраструктура

Росія продовжує застосовувати тактику терору, здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу ворог завдав трьох ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Слов’янськ Донецької області, також 8 авіаударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Противник поблизу нашого держкордону, проте наступальних угруповань немає. Тривають роботи з обладнання позицій у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби рашисти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. Вів даремний наступ поблизу населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Гатив з артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині й Сіверськ і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку російська армія не полишає спроб захопити Бахмут. Українські воїни відбили атаки в районах Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках вороже військо здійснило марні наступальні дії поблизу населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів неподалік лінії зіткнення, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине та Очаків Миколаївської області.

Окупанти вивозять з тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання

Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово окуповані території. В місті Енергодар рашисти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації працівників.

ЗСУ уразили пункт управління та райони зосередження ворога

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Попри на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Протягом доби українська авіація ударила по зенітно-ракетному комплексу армії Росії, а також 6 ударів - по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління окупантів, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.