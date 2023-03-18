РФ завдала ракетного удару по смт Нью-Йорк, пошкоджено будинки

Про це поінформували в Донецькій ОВА.

У ніч проти 18 березня смт Нью-Йорк російська армія атакувала ракетою. Люди не постраждали.

"Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу", - зазначили в ОВА.