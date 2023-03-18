Минулої доби РФ випустила по Херсонщині 237 снарядів, пошкоджено будинки
Упродовж доби 17 березня російська армія 50 разів гатила по Херсонщині, випустивши 237 снарядів. Двоє людей дістали поранення, пошкоджено будинки
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - ствердили в адміністрації.
Так, житлові квартали Херсона РФ атакувала тричі, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли дві людини дістали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки у ніч на 18 березня російсько-окупаційні війська спрямували на Україну загалом 16 ударних дронів Shahed-136/131 – 11 з них збила українська ППО.
- Ввечері 17 березня у Київській області ворог запустив баражуючі боєприпаси, але спрацювала українська ППО, яка знищила всі повітряні цілі.
- Зазначалося, що на Дніпропетровщині вдалося збити 3 дрони, проте ще 2 вцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
- Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс – люди не постраждали.
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