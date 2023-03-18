Минулої доби РФ випустила по Херсонщині 237 снарядів, пошкоджено будинки

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - ствердили в адміністрації.

Так, житлові квартали Херсона РФ атакувала тричі, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли дві людини дістали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну", - додали в ОВА.